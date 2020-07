Test PCR French Bee : dérogation de 24h supplémentaires pour les passagers embarquant le mardi pour la Réunion

Tous les voyageurs âgés de 11 ans et plus à destination de la Réunion, doivent effectuer un test RT-PCR covid depuis le 18 juillet pour pouvoir embarquer à bord d'un avion.



Ces tests sont à réaliser dans les 72h avant le départ (en laboratoire ou centre hospitalier).



French Bee indique toutefois que pour les vols à destination de la Réunion et uniquement de la Réunion, les passagers embarquant le mardi (et uniquement le mardi) bénéficient d’une dérogation de 24h supplémentaires soit 96 heures afin "de pallier aux difficultés de réalisation d’un test en fin de semaine et d’obtention du résultat avec le week-end."



Un porte-parole de la compagnie nous a confirmé qu'elle avait obtenu l'autorisation de l'ARS (Agence Régionale de Santé).