The Luxury Collection s’installe en Allemagne

L'hôtel dispose de 106 chambres et suites soigneusement décorées, offrant un luxe moderne grâce à une combinaison d'intérieurs raffinés, d'œuvres d'art de créateurs bavarois locaux et de technologies avancées. Les chambres sont dotées de murs en bois sombre, de tissus neutres et de grandes fenêtres offrant des vues impressionnantes sur la ville. Elles reflètent l'esprit de Munich avec des touches locales, telles que des cartes de bienvenue illustrées par la designer munichoise Alexandra von Frankenberg, une fragrance personnalisée Koenigshof, et un thé exclusif "Munich Serenity" créé en collaboration avec Samova Tea, mélangeant plus de douze herbes locales. Pour un séjour confortable, les chambres sont équipées de produits de toilette Byredo, de machines Nespresso, de sèche-cheveux Dyson Supersonic et de haut-parleurs Bluetooth Bose.



La pièce maîtresse de l'hôtel est la Suite Présidentielle en duplex de 250 mètres carrés, située aux huitième et neuvième étages. La plus grande suite de la ville dispose d'un sauna privé et d'une piscine avec vue panoramique sur la ville, équipée d'un système de nage à contre-courant et de banquettes avec jets de massage. Un spa privé comprend des produits haut de gamme, une zone de relaxation et un salon avec Smart TV, ainsi qu'un menu de service en chambre soigneusement sélectionné pour une détente totale.