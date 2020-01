Top 5 : la recette de la semaine avec TUI, Havas, Leclerc, Boeing et Air France

Comme chaque semaine un Top 5 sans aérien ne serait pas vraiment un top 5 !L'analyse de Jean-Louis Baroux, expert aérien et fondateur d'APG a une nouvelle fois fait mouche. Au cœur du sujet :Avec l'arrêt de la production de ces appareils, Boeing va perdre un an de production de son appareil leader.Outre les coûts de stockage des avions produits (400 au bas mot) et les dédommagements qu’il faudra bien consentir aux compagnies exploitantes et qui portent sur 389 machines, le constructeur américain devra faire face àL’enjeu pour le constructeur américain est tout simplement vital. Alors la reprise de cet appareil se fera-t-elle rapidement ou... pas du tout ?