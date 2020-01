Boeing : crash en vue ou... remise des gaz ?

La course à la concurrence a conduit Boeing à créer une nouvelle version du mythique Boeing 737 dont le premier vol commercial date de 1967, au lieu de créer un tout nouvel appareil appelé Boeing Y1 qui ne pouvait pas être prêt au moment où Airbus pouvait lancer son A320 Neo.



On s’est aperçu par la suite que la certification de la modification nécessaire au nouveau positionnement plus avancé des moteurs plus gros pour être moins gourmands en carburant avait été réalisée avec l’assistance substantielle du constructeur lui-même qui devenait alors juge et partie.



Bref, le défaut sur toute la ligne qui a entraîné la mise au sol de l’appareil.



Seulement on n’arrête pas une ligne de fabrication facilement, d’autant plus que le modèle avait été commandé à 5 737 exemplaires.



La production a donc continué au rythme de 52 appareils par mois, ramenée à l’automne à 42 appareils avant que la décision soit prise de stopper purement et simplement la fabrication en attendant une nouvelle certification de la FAA.



Seulement il faudra bien trouver un signataire de la remise en service et on peut penser que personne ne se précipite au portillon pour tenir le stylo.



Ainsi ce qui devait au départ durer 3 mois au pire, se transforme en un processus beaucoup plus long qui dure encore maintenant et dont on peut penser qu’il s’étalera au moins jusqu’au printemps.