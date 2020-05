Toulon Hyères : réouverture Paris-CDG avec Air France à partir du mardi 2 juin 2020

Après une période de restriction des mobilités dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, les 45 aéroports de VINCI Airports dans 12 pays s’apprêtent à rouvrir leurs portes aux passagers.



A l’aéroport de Toulon Hyères, la ligne vers Roissy Charles de Gaulle (en attendant la réouverture de l’aéroport d’Orly) sera relancée avec la compagnie Air France à partir du mardi 2 juin 2020 à raison d’un vol aller-retour quotidien.



Deux vols par jour seront opérés dès le lundi 15 juin 2020, principalement en Airbus A320.



Concessionnaire de l’aéroport de Toulon Hyères, VINCI Airports a mis en place de nouvelles mesures sanitaires à l’échelle de tout son réseau, afin de garantir la protection des voyageurs et des collaborateurs.



Complémentaires des nouveaux protocoles des compagnies aériennes, ces mesures permettent la reprise progressive des services dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire. Les passagers pourront bénéficier de nombreux points de distribution de gel hydro alcoolique.



Le nettoyage et la désinfection des espaces et des équipements seront renforcés, des hygiaphones ont déjà été installés au niveau des différents comptoirs, et un dispositif de distanciation physique sera également mis en place dans les files d’attente par le biais d’un marquage au sol.