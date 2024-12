Tour du monde : une victoire en demi-teinte pour les clients de Safrans du Monde [ABO]

Faute d'accord à l'amiable, les clients ont donc poursuivi leur action en justice, brochure et photos de l'appareil à l'appui... mais sans possibilité de fournir des mesures exactes, telles que l'espacement entre les sièges, ou de recourir à une expertise judiciaire, l'avion ayant été depuis reconfiguré autrement.



Aussi, le tribunal a uniquement reconnu comme faute de la part de Safrans du Monde l'absence de repose-pieds ergonomiques pour les rangs n°2 et 3 - il s'agissait à la place de repose-pieds classiques.



Les 4 clients voyageant sur la 1ere rangée et qui disposaient d'un repose-pied, ont donc été totalement déboutés de leurs demandes, tandis que 13 clients ont perçu 750€ au titre de la réduction du prix du forfait touristique.



Ils ont par ailleurs perçu 100€ pour le préjudice moral subi en raison de cette même non-conformité. Une somme que la RC Pro de Safrans du Monde, Hiscox, leur a versé durant l'été, tandis que Safrans du Monde a été condamné à payer à ces 13 mêmes clients, 1 000€ au titre de leurs frais irrépétibles.



« Ce jugement me convient parfaitement , réagit Guy Bigiaoui. Et les clients, visiblement, reconnaissent aussi que c'est tout à fait juste puisqu'ils n'ont pas fait appel.



Leur dossier n'était pas probant, ils demandaient le confort de ceux qui avaient payé la première, qui coûtait beaucoup plus cher. Ils ont emmené devant le tribunal leurs propres photos en disant que ce n'était pas assez. Nous avons emmené le plan officiel de la compagnie aérienne avec le millimétrage parfait. Le tribunal a reconnu que les données que l'on fournissait reflétaient la réalité de ce qu'était l'avion ».