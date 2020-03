Tour du monde des réceptifs : le Coronavirus chez la perfide Albion (Royaume-Uni) !

TourMaG.com - Ces derniers cumulent, comme l'ensemble de l'industrie, avec la chute de Thomas Cook. Une nouvelle crise qui pourrait envoyer au tapis les plus fragiles...



Arnaud Toussaint : Toute la chaîne est impactée, le but est de se soutenir en trouvant des solutions à l'absence de touristes.



Le bon à-valoir n'est pas une fin, mais un report des départs, il faut tenir le coup. En France l'Etat aide, j'espère que les autres pays européens aideront tous les acteurs du tourisme.



La solution sanitaire à cette crise est simple, il suffit de rester chez nous et cela permettra à l'activité de reprendre. J'aimerais remercier et tirer mon chapeau au personnel hospitalier français, anglais et européen.



Nous nous plaignons tous de notre situation, mais je n'aimerais pas être à leur place et me retrouver en première ligne. Je leur souhaite bon courage.



TourMaG.com - Vous qui vivez à Londres, le service hospitalier est souvent décrié au Royaume-Uni. Avez-vous peur d'une possible défaillance ?



Arnaud Toussaint : Pour nos proches et nous, il n'y a aucune crainte, car nous avons pris les mesures adéquates pour nous prémunir. A partir de là, il n'y aura pas de souci et pas de risque, je croise les doigts.



Aujourd'hui, je ne sais pas si nous sommes bien lotis, mais quand je vois ce qu'il se passe en France, je me dis qu'il n'y a aucune certitude.



Les hôpitaux anglais ont ce qu'il faut au même titre que les hôpitaux européens, et ils ne seront pas débordés si nous respectons les gestes barrières.



TourMaG.com - Le coronavirus va peut-être vous offrir un peu de répit concernant la résolution du Brexit ?



Arnaud Toussaint : Il y aura sans doute un report, notamment au niveau des négociations entre les deux parties. Ce serait logique, mais cela va dépendre aussi de l'épidémie.



Pour que cette maladie soit éradiquée , il ne faut pas oublier que de rester chez soi n'est pas une punition, cela permet de sauver des vies, que ce soit celles de nos proches ou de nos voisins.



Je souhaiterais une nouvelle fois remercier tout le personnel médical, mais aussi tous les caissiers et les personnes qui travaillent dans les supermarchés, ceux qui nous permettent d'être en bonne santé.