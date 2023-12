TourMaG.com : 25 ans et après ?

L’année aura été intense, hors-normes pour l’industrie du tourisme jusqu’au 7 octobre dernier, avec le gel subit des réservations, toutes destinations comprises. Jusque là le secteur était sur un petit nuage et craquait sous les réservations.



Les Français qui ont largement tapé, voire épuisé le bas de laine de la période Covid, en veulent encore. Bien entendu, ils appréhendent les conflits, mais ne remettent pas en cause leur désir d’évasion.



Cette appétence pour le voyage et les vacances est devenu l’une des tendances sociologiques majeures des dernières décennies. Le terrorisme, les attentats et la crise sanitaire ne stoppent pas la “bougeotte” ambiante. Ils ne font que l’ l’exacerber. Voilà une constante qui augure bien du dynamisme et de la pérennité de notre industrie pour les années à venir.



Toute cette année votre journal préféré aura fêté ses 25 ans. Rétrospectives rédactionnelles, articles thématiques, événements marquants (Soirée IFTM-Top Résa, déjeuner à Paris), autant d’occasions de rappeler cette extraordinaire aventure débutée en septembre 98 dans un garage de la rue de Lapalud à Marseille.