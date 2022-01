Tourisme Spatial 2021 : les grands moments d’une année exceptionnelle !

- 06 Janvier.

Le rapport de NSR « Space Tourism & Travel Markets » prévoit des revenus cumulés mondiaux de 7,9 milliards de dollars et 41 000 passagers d'ici 2030.



- 14 janvier.

Réussite du 14ème tir de la capsule baptisée "RSS First Step" de Blue Origin. La capsule au volume habitable de 15 m3 était en effet et pour la première fois : équipée de six sièges et disposait d’équipements qui seront utilisés par les astronautes lors des futurs vols habités. La capsule a atteint l’altitude de 105 kilomètres avant d’atterrir sous ses trois parachutes. Le vol a duré 10 min 10 s.



- 17 janvier.

Virgin Orbit fait son entrée dans le monde des affaires ! Après une tentative ratée, portée par un Boeing 747, la fusée de Virgin Orbit atteint l’espace pour la première fois.



- 1er février.

Après avoir envoyé leur premier astronaute dans l’espace en 2019, Dubaï annonce la création d’un « tribunal spatial » pour régler les litiges commerciaux. Les EAU renforcent ainsi et montrent leur intérêt pour le Tourisme Spatial.



- 19 février.

La start-up russe, StartRocket, dans le cadre de son projet nommé "Foam Debris Catcher" met en place pour faire face à la pollution spatiale, un satellite nettoyeur pour récupérer les déchets en orbite de la Terre.



- 9 mars.

Dans un communiqué conjoint, Zhang Kejian, directeur de l'Agence spatiale chinoise (CNSA, China National Space Administration) et Dmitry Olegovich Rogozin, directeur général de Roscosmos (Russian National Aerospace Corporation), ont annoncé avoir signé un « Mémorandum d'accord entre le gouvernement de la République populaire de Chine et le gouvernement de la Fédération de Russie pour la construction en coopération d'une station internationale lunaire. ».



- 13 mars.

Annonce de l'ancien pilote John Blincow, dirigeant de la société américaine Orbital Assembly Corporation (OAC), de la construction en 2026 d’un hôtel spatial capable d'accueillir environ 400 personnes dès 2027.



- 16 mars.

Mauvaise nouvelle, quand on sait que les débris spatiaux polluent de plus en plus l’orbite de la Terre. L’ISS déverse son plus gros déchet spatial : 2,9 tonnes de batteries de nickel-hydrogène dans l’Espace à une vitesse de 7725 mètres par seconde. Selon la Nasa, la palette - sans système de propulsion autonome - devrait rester dans l'espace pendant deux à quatre ans avant de plonger dans l'atmosphère terrestre et de se désintégrer.



- 31 mars

Amazon Web Services lance son accélérateur pour les start-up du secteur spatial. Baptisé AWS Space Accelerator, ce programme s'adresse aux jeunes pousses qui cherchent à utiliser AWS pour aider à résoudre des défis de l'industrie spatiale.



- 29 avril

La Chine a procédé au lancement du premier des trois éléments de sa future station spatiale, nommée ‘’CSS’’. La construction de cette station est prévue jusqu'à la fin de l'année 2022 et doit nécessiter l'envoi d'une dizaine de missions. Selon la télévision publique CCTV, la station « sera une avancée majeure pour les capacités chinoises en matière de vols habités ».



- 20 mai.

Le chef de l'agence spatiale russe Roscosmos, Dmitri Rogozine déclare l’intention de la Russie de construire sa propre station spatiale, ce qui pourrait à terme entrainer l’abandon de la collaboration russe avec la Station spatiale internationale (ISS).



- 31 mai.

La Financière de l’Echiquier est la première société de gestion européenne à lancer un fonds dédié à l’espace et au Tourisme Spatial.



- 17 juin.

Amarage réussi à la Station spatiale chinoise Tianhe, pour le vaisseau Shenzhou 12, transportant trois astronautes.



- 11 juillet.

Richard Branson et trois autres passagers employés de la compagnie ainsi que deux pilotes a atteint avec son vaisseau Space Ship2 près de 90 kms d’altitude. La durée du voyage spatial aura duré 70 minutes.

En direct de l’Espace, Richard Branson a déclaré : « Félicitations à toute notre merveilleuse équipe de Virgin Galactic pour 17 ans de travail acharné pour nous amener jusqu’ici ».



- 20 juillet.

Larguée de la fusée porteuse à 75 kms d’altitude ; la capsule New Shepard atteint toujours sans pilote, mais avec trois passagers (Mark Bezos, Wally Funk et le premier client payant de Blue Origin, un Néerlandais de 18 ans, Oliver Daemen), les 100 kilomètres d’altitude. La durée du voyage spatial aura duré 11 minutes pour et



- 6 août.

Musk a exhibé ce à quoi ressemblera la plus grande fusée jamais construite. Super Heavy Starship 120 mètres de hauteur et 5 000 tonnes au décollage. Elle aura parmi ses missions dans les prochaines années, d'expédier le Starship jusqu’à la Lune, dans le cadre du programme Artemis.



- 15 septembre.

Lancement de la mission de Spacex ‘’Inspiration 4’’ par la fusée Falcon 9 à partir du vaisseau de transport Dragon. Quatre civils sont propulsés à plus de 500 kms de la terre, bien au-delà de la station spatiale (400 kms) restant en orbite autour de la terre pendant trois jours à une vitesse de 28.000 km/h, réalisant cinq fois le tour de la Terre



- 5 octobre.

Une première mondiale. Ioulia Peressild et Klim Chipenko sont arrivés mardi à bord de la Station spatiale internationale (ISS) pour y tourner le premier film de l'histoire en orbite, devançant un projet américain concurrent avec Tom Cruise.



- 12 octobre.

Dans le cadre de son discours de présentation de France 2030, Emmanuel Macron souhaite que « la France prenne toute sa part à la nouvelle aventure dans le contexte du New Space qui est en train de se construire beaucoup plus vite qu’on ne le croyait », avec de nouveaux acteurs qui ont émergé.



- 13 octobre.

Deuxième voyage de quatre touristes de l’espace avec Blue Origin, dont William Shatner, qui incarnait le fameux capitaine Kirk dans la série « Star Trek ».

La capsule qui les abritait s’est rendue juste au-dessus de la ligne de Karman, qui marque à 100 km d’altitude la frontière de l’espace.



- 19 octobre.

Le CNES, Bpifrance et la société de capital-risque Karista annoncent le lancement d’un fonds de capital-risque, doté à terme de 70 millions d’euros, afin de financer des start-up françaises et européennes dans le bouillonnant secteur spatial. Ce fonds, baptisé Cosmicapital, est actuellement doté de 38 millions d’euros (70 d’ici fin 2022).



- 8 novembre.

Au cours de la Mission Shenzhou-13, lancée le 15 octobre, Wang Yaping, pilote et colonel de l’armée de l’air âgée de 41 ans, est la première astronaute chinoise à effectuer une sortie dans l’espace.



- 10 novembre.

SpaceX envoi un nouvel équipage vers la Station spatiale internationale pour une mission de six mois en orbite dans. Trois astronautes américains et un Allemand ont quitté la Floride pour prendre la suite de Thomas Pesquet et de ses coéquipiers.



- 3 décembre.

Anticipant la future mise à la retraite de la Station spatiale internationale, prévue d'ici la fin de la décennie, la Nasa a annoncé jeudi avoir signé des contrats avec trois compagnies pour les aider à développer des stations spatiales privées, un pas de plus vers la commercialisation de l'espace : Blue Origin, Nanoracks, et Northrop Grumman, qui se verront respectivement attribuer 130, 160 et 125,6 millions de dollars.



- 8 décembre.

Un milliardaire japonais Yusaku Maezawa, âgé de 46 ans et son assistant Yozo Hirano ont décollé du cosmodrome russe de Baïkonour au Kazakhstan à bord d'une fusée russe pour un séjour de douze jours à bord de la Station spatiale internationale (ISS), un voyage marquant le retour de la Russie dans le tourisme orbital.



- 22 décembre.

Le premier étage de la fusée Falcon 9 a atterri sur le droneship « Just Read the Instructions » dans l’océan Atlantique, alors que les conditions météorologiques n’étaient vraiment pas très bonnes.

C’est la 100e réception réussie de boosters réalisée par Space X.