Tourisme équitable : l'ATES lance son label en France

Ce label se veut adapter à l'ensemble des acteurs du tourisme à savoir : hébergement, restaurants, événements, sites culturels et de loisirs, organismes locaux de tourisme, prestataires d’activités et réceptifs...



Selon les métiers évalués, ce sont 49 à 52 critères qui sont analysés pour vérifier les engagements de la structure, dans les trois champs d’application historiques que sont : la gestion de la structure, la gestion de l’activité touristiques, les partenariats et la solidarité.



Déjà deux structures, Widetrip et le Zazie Hôtel ont obtenu le label de tourisme équitable et solidaire.



Widetrip est une agence agrée Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale, qui permet de découvrir un territoire de manière ludique, en proposant des expériences originales et insolites à Paris et ailleurs en France.



Le Zazie Hotel est un hôtel parisien situé entre Bastille et Nation.