Tourisme : le 1er ministre de Maurice "appelle à une distribution équitable au niveau international des vaccins"

" Un tel accès est essentiel pour changer le cours de la pandémie et aider les pays confrontés à des impacts économiques et budgétaires catastrophiques, à progresser vers une reprise résiliente, " explique le premier Ministre.



Entre l'épidémie mondiale et la réponse de son gouvernement, les conséquences sont désastreuses pour l'économie principalement en raison de " l'assèchement du nombre de visiteurs internationaux, en termes d'affaires et de tourisme. "



Pour soutenir les secteurs les plus touchés, le gouvernement de l'Île Maurice a décidé de débloquer des aider à hauteur de 30% du PIB.



Malgré ses ressources limitées, Jugnauth a déclaré que Maurice avait précommandé des vaccins, dans le cadre de l'initiative COVAX, pour 20% de la population, axés sur le personnel vulnérable et de première ligne.



Espérons pour les Mauriciens et l'industrie que la distribution des vaccins ne posera pas de problème...