Tourisme : le Maroc se rêve en challenger mondial, opportunité ou concurrence ?

Après avoir atteint plus de 17 millions de visiteurs, l'OMNT vise la barre des 26 millions, puis des 30 millions à l’horizon 2030.



Pour doubler sa fréquentation internationale, le pays peut s’appuyer sur deux leviers puissants : l’accueil l’hiver prochain de la Coupe d’Afrique des Nations, puis, quatre ans plus tard, de la Coupe du Monde de football.



Ce sera une première pour un territoire de la région. Le pays est bel et bien décidé ç faire les choses en grand.



" Notre offre est beaucoup plus proche de celle du Portugal, de l'Espagne ou de la Grèce que de l'Afrique. Sauf que nous avons encore beaucoup de marge de progression.



Nous accueillons un demi-touriste par habitant. À titre de comparaison, le ratio est de trois touristes par Portugais ou Grec, et de deux en Espagne. Voici notre nouvelle inspiration, " souligne-t-il.



L’ONMT ambitionne donc de converger vers des standards plus européens. Pour cela, il veut s'appuyer sur le marché français. L’an dernier, six millions de Français ont traversé la Méditerranée, dont la moitié pour le loisir.



" La proximité qui unit nos deux peuples, tant sur le plan linguistique que culturel, renforcée par l’hospitalité marocaine, constitue un atout précieux.



Tout cela explique pourquoi nous ne sommes pas satisfaits de ce chiffre de 6 millions de Français. Nous voulons le doubler, voire le tripler. La France n’est pas un marché mature. Il faut absolument sortir de cette idée reçue. "