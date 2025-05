Tourisme et IA : la Région Sud récompensée au #CMonTheBeach

le tourisme de demain, ce sont notamment deux lettres : I et A

un levier pour un tourisme plus intelligent, plus doux, plus juste

elle ne remplacera jamais le tremblement de l’authentique », rappelant que « notre mission n’est pas d’éloigner l’IA du tourisme, mais de veiller à ce qu’elle serve nos valeurs

l’IA n’est pas une fin. C’est un instrument. Et l’humain doit rester le musicien

La Région Sud , sous l’impulsion de Renaud Muselier, a initié un plan IA de 70 millions d’euros, visant à former, outiller et structurer l’usage de l’intelligence artificielle dans tous les secteurs, y compris le tourisme. Lors de, le, a rappelé que «». Il insiste sur la nécessité de faire de l’IA «», à condition qu’elle serve l’humain et non l’inverse.: rédaction de contenus, animation de réseaux sociaux, analyse de données, compréhension des flux visiteurs ou accompagnement personnalisé. Elle permet déjà d’optimiser les tâches et de mieux comprendre les attentes. En 2025, elle devrait pouvoir répondre en temps réel aux questions des touristes et les guider dans leur séjour. Pour François de Canson , «».Si l’IA peut soutenir l’expérience de voyage, elle pose aussi des risques : contenus standardisés, dilution des récits locaux, domination des logiques marchandes. La stratégie régionale mise donc sur une IA encadrée, responsable, au service de la transmission et de la diversité culturelle. Le tourisme en Provence-Alpes-Côte d’Azur se veut pilote d’un usage maîtrisé, où l’humain reste central : «».