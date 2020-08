Tourisme : pont aérien entre New York et Londres à l'étude, et bientôt l'Europe ?

Les gouvernements des deux pays étudient la possibilité aux visiteurs de zones «à faible risque» de voyager

Voici une nouvelle qui pourrait faire espérer à une "libération du voyage" dans les semaines à venir. D'après le journal anglais "The Telegraph" les gouvernements américain et anglais travailleraient à la création d'un "pont aérien" sécurisé entre New York et Londres pour permettre au tourisme de repartir. Et l'Europe dans tout ça ?

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 28 Août 2020

