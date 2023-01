Tourisme spatial : "L’Astronaute", un film sur le 1er vol spatial habité en amateur

Le 15 février sortira sur nos écrans "L’Astronaute", un film de Nicolas Giraud.



Ce film avec, entre autres, Mathieu Kassovitz et Hélène Vincent, relate l’histoire d’un ingénieur en aéronautique chez Ariane Group, qui se consacre depuis des années à un projet secret : construire sa propre fusée et accomplir le premier vol spatial habité en amateur.



C'est en secret que l’ingénieur mène son projet, à l'insu d'Ariane Group et des autorités françaises. Celles-ci ne semblent pas voir l'initiative d'un bon œil, et s'engage donc une course contre la montre, pour savoir si celui-ci parviendra ou non à faire son vol.