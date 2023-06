Tourisme spatial : Michel Messager actualise son ouvrage de référence

J’ai la chance de passer assez de temps en Amérique du Nord, berceau du tourisme spatial.Puis je vais en tant qu’invité ou simple spectateur à de nombreux colloques, le dernier était en mai à Toulouse où j’intervenais au Space Forum organisé par le Journal La Tribune. En juin par exemple, je participerai au Paris Air Forum et bien entendu au Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget.Ces rencontres me permettent de nouer des contacts et d’obtenir des informations. Ensuite, il y a la lecture des revues spécialisées et bien entendu les recherches, notamment sur Internet. Enfin, il y a les échanges particuliers que je peux avoir avec les clients qui me confient des études.: La première fois que j’ai entendu parler du tourisme spatial, c’était au début des années 2000 dans le café situé au bas de mon appartement d’Ottawa.J’étais tranquillement en train de boire mon café quand mon voisin de table a engagé la conversation. De fil en aiguille, j’ai appris qu’il travaillait dans une société canadienne en pointe sur le tourisme spatial : « Canadian Arrow », dont l'objectif était d'emmener les premiers voyageurs dans l’espace.Dès la conversation terminée, je suis remonté à toute vitesse chez moi, j'ai branché mon ordinateur et tapé sur Google "Tourisme Spatial" et là... REVELATION !Des centaines et des centaines d’informations sur le tourisme spatial ont défilé devant mes yeux. Et dire qu’un quart d’heure avant, j’ignorais tout de ce secteur...C’est à partir de ce moment-là que j’ai mis une alerte Google sur "Tourisme Spatial" et depuis, tous les matins, je passe environ plus d’une heure à lire et répertorier ces informations... et cela depuis maintenant plus de vingt ans !