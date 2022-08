Tourisme spatial et écologie : quel danger pour les Terriens et les touristes de l’Espace ?

A ce jour on ne déplore aucune victime dû à des débris venant de l’espace. Et pour cause lorsque l’on sait que « seulement 3% de la surface du globe est considérée comme densément peuplée. 71% est recouverte par les océans, et les déserts occupent 1/3 des 29% de surface terrestre ».



Certes si la terre et l’univers sont vastes, les menaces de collisions et de pollution vont considérablement augmenter au cours des prochaines décennies. « Il y a une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de nos têtes », résume Pierre Omaly ingénieur au Centre National d'Etudes Spatiales (CNES) où il occupe le poste ‘’d'expert en débris spatiaux’’.



Pour ce dernier : « Si on veut qu'il y ait de la place pour tout monde, il faut mettre en œuvre des systèmes anticollision, des systèmes d'observation qui font qu'en cas de problème, on puisse éviter les débris. Pour cela, il faudrait imaginer des règles de la route. Mais aujourd'hui, cela n'existe pas » ... ou du moins pas encore



Relativisons cette déclaration quand on sait que les collisions représentent moins de 1 % de ces incidents. « Le principal facteur contribuant au problème actuel des débris spatiaux sont les explosions en orbite, provoquées par les restes d’énergie — carburant et batteries — à bord des vaisseaux spatiaux et des fusées », résume Holger Krag, responsable du bureau des débris spatiaux au Centre européen des opérations spatiales et cité par l’ESA dans un article de Nelly Lesage sur numérama.com de 2020.