Tourisme spatial : voici les sites protégés emblématiques de la Lune

Plus de 100 objets demeurent encore présents depuis ce moment historique tels que la caméra qui a filmé l’alunissage télévisé, une branche d'olivier dorée pour symboliser la paix, un disque commémoratif laissé par les astronautes Armstrong et Aldrin, et des centaines d’autres objets ainsi que 125 sculptures miniatures de l'artiste Jeff Koons amenés par une fusée de SpaceX qui s'est rendue sur la Lune.



« Alors qu’une nouvelle ère d’exploration spatiale s’ouvre, et que des visites abusives et des pillages lors de futures missions et d'explorations lunaires privées pourraient éventuellement compromettre ce patrimoine culturel et mettre les vestiges physiques en péril ces symboles durables de la réussite humaine collective » se justifie de son choix, le World Monuments Fund.



Cette reconnaissance conforte ainsi la loi "The One Small Step to Protect Human Heritage in Space Act" promulgué le 31 décembre 2020 obligeant les entreprises travaillant avec la NASA sur de nouvelles missions, à rester à l’écart et de préserver les sites lunaires des missions Apollo entre 1969 et 1972.



Les sites désormais protégés sont les suivants : la Mer de la Tranquillité (mission Apollo 11, 1969), l’Océan des tempêtes (mission Apollo 12, 1969), le cratère Fra Mauro (mission Apollo 14, 1971), le cratère Béla (Apollo 15, 1971), le cratère Descartes (Apollo 16, 1972) et la vallée Taurus-Littrow (Apollo 17, 1972).



Si certains y voient une cause noble, sorte de sauvegarde du "patrimoine spatial" , beaucoup cependant pense à voix haute que cette zone de sauvegarde du " patrimoine spatial " totalement arbitraire, pourrait dans l’avenir se développer permettant ainsi aux Usa d’avoir des zones "exclusives" lui permettant à l‘abri des regards d’en faire des zones d’extraction !



On ne peut donc qu’être vigilant sur la réelle finalité de ces zones de sauvegarde du "patrimoine spatial".



Affaire à suivre…