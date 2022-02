Transavia France s'allie à Sky Express

Déjà présente dans 14 aéroports du pays,offre ainsi de nouvelles possibilités pour voyager versdu réseau de la compagnie grecque.Les clients peuvent désormais rejoindre de nombreuses îles ainsi que des villes de la Grèce continentale. Les destinations supplémentaires sont proposées via Athènes et Héraklion au départ des bases de Transavia de Paris-Orly, Nantes, Montpellier et Lyon.Par ailleurs, cette coopération avec Sky Express permet de renforcer l’offre de Transavia vers la Grèce au départ de Nantes, Montpellier et Lyon sur certaines destinations déjà opérées en direct au départ d’Orly. Ainsi, il est désormais possible de rejoindre Céphalonie depuis Nantes (via Athènes) ou Skiathos depuis Lyon (via Athènes).