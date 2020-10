Transavia : balade pour un non remboursement

Je n’ai rien contre Transavia. Au contraire, j’utilise régulièrement cette compagnie pour mes déplacements européens. Je faisais donc partie en juin dernier des heureux voyageurs d’un Paris-Athènes réglé 254 euros pour deux personnes qui, catastrophe, a été annulé sine die.



Docile, avertie, je demande donc un avoir à la compagnie via son site internet, comme on me l’a conseillé. Nous sommes en mai. Les frontières sont bel et bien fermées. Je renonce au pays des dieux, et pour le moment, tout se passe normalement. Mais, rapidement mes relations avec Transavia se dégradent.



Et se dégradent d’autant plus que débute une délicieuse conversation sur Whatsapp entre les robots de la compagnie qui m’assure dès le mois de mai que mon cas sera traité avec retard soit, mais avec efficacité. Quand ? Mystère.



« Nous faisons de notre mieux pour répondre à vos messages et vous aider…. » ! Bon, naïve, je crois en la bonne foi de la compagnie, et je patiente pour récupérer mon avoir, comme les robots m’invitent à le faire. Je suis d’autant plus patiente que mes interlocuteurs shootés à l’Intelligence artificielle se nomment à tour de rôle Jeffer, Fabiana, Hasina… et qu’ils me gratifient, dans leurs envois, de forts sympathiques petits émoticônes : fleurs, papillons, personnages souriants ! Totalement ridicule pour une compagnie aérienne ! Mais, bon je m’habitue à leur présence sur ma correspondance, certaine que quelque champion des gestions de crise, a conseillé à la compagnie d’utiliser ce genre d’iconographie pour amadouer les clients irascibles.