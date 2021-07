Transport Maroc : l’ONMT signe un accord stratégique avec Ryanair sur Agadir-Taghazout

« Ryanair est un partenaire de longue date de la destination Maroc et joue un rôle clé dans notre dispositif visant à multiplier les connections aériennes points à point entre le Maroc et le monde »

« Nous sommes fiers d’annoncer l’ouverture prochaine de notre troisième base marocaine. Il s’agit pour nous d’un partenariat historique depuis notre premier vol sur Agadir en 2008 et nous sommes heureux de contribuer au développement de cette région, en tant que

destination hivernale leader »

L’accord a ainsi été signé entre le DG de ONMT et le CEO de Ryanair lors d’un évènement organisé à Taghazout où étaient conviés les autorités et les opérateurs du tourisme de la ville, les responsables de la Confédération nationale du Tourisme et la presse.Ainsi la compagnie annoncequi sera opérationnelle dès novembre 2021. Celle-ci bénéficiera de deux avions basés à l’aéroport d’Agadir Al Massira, et s’appuie sur un investissement de 200 millions de dollars et la création de 60 emplois directs.souligne, Directeur Général de l’ONMT.Avec ces moyens renforcés, Ryanair connectera ainsi Agadir à 7 pays européens (Irlande, France, Espagne, Portugal, Italie, Allemagne, Pologne). 16 nouvelle lignes seront ouvertes pour un total de 25 routes desservies et un total de 25 vols par semaine.a confié, CEO de Ryanair.