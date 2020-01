Tunisie : Djerba rentre dans la course pour être inscrite à l'UNESCO

mode particulier d’occupation du sol, l’organisation atypique de sa société et sa culture du vivre-ensemble présente sur l’île depuis des millénaires,

Si la Tunisie a bien des atouts et des charmes, l'île de Djerba n'est pas le territoire le plus réputé pour son authenticité.Parsemé de multiples villages-vacances géants, le territoire tunisien entend se racheter une virginité et une meilleure publicité, en tentant de décrocher son inscription au patrimoine mondial de l’Unesco.L'objectif de l'inscription, si elle est avant tout marketing pour gommer son image de tourisme de masse, repose sur la volonté de préserver le patrimoine matériel et immatériel de l'île, comme son "" explique le site le Petit Journal.