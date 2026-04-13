Turkish Airlines remanie sa direction exécutive

Turkish Airlines annonce une réorganisation de sa gouvernance - Depositphotos.com Auteur sevenkingdom
Turkish Airlines annonce une évolution de sa gouvernance avec la nomination de deux nouveaux dirigeants à des postes clés.
Le Pr Murat Şeker devient président du conseil d’administration, tandis que Ahmet Olmuştur est nommé directeur général (CEO).
Ces changements s’inscrivent dans les objectifs stratégiques de la compagnie, qui entend renforcer sa position sur le marché mondial du transport aérien.
A lire aussi : Turkish Airlines et SAA concluent un accord de partage de codes
Le Pr Murat Şeker devient président du conseil d’administration, tandis que Ahmet Olmuştur est nommé directeur général (CEO).
Ces changements s’inscrivent dans les objectifs stratégiques de la compagnie, qui entend renforcer sa position sur le marché mondial du transport aérien.
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Murat Şeker à la présidence du conseil d’administration
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Jusqu’ici directeur financier (CFO) de la compagnie, Murat Şeker. prend la tête du conseil d’administration et du comité exécutif.
Il occupait ce poste depuis 2016, supervisant notamment les activités de financement, de trésorerie, de comptabilité, d’achats et de relations avec les investisseurs.
Diplômé en génie industriel de l’université Marmara, titulaire d’un master en économie de l’université Sabancı et d’un doctorat de l’université du Minnesota, il a également exercé à la Banque mondiale entre 2008 et 2013.
Il a ensuite rejoint Ziraat Bank, où il a occupé des fonctions liées au financement international et aux relations investisseurs.
Depuis 2024, Murat Şeker est membre du Financial Advisory Council de l’Association du transport aérien international, dont il assure la présidence depuis 2025. Parallèlement à ses fonctions opérationnelles, il poursuit une activité académique et a obtenu le titre de professeur en décembre 2025.
Il occupait ce poste depuis 2016, supervisant notamment les activités de financement, de trésorerie, de comptabilité, d’achats et de relations avec les investisseurs.
Diplômé en génie industriel de l’université Marmara, titulaire d’un master en économie de l’université Sabancı et d’un doctorat de l’université du Minnesota, il a également exercé à la Banque mondiale entre 2008 et 2013.
Il a ensuite rejoint Ziraat Bank, où il a occupé des fonctions liées au financement international et aux relations investisseurs.
Depuis 2024, Murat Şeker est membre du Financial Advisory Council de l’Association du transport aérien international, dont il assure la présidence depuis 2025. Parallèlement à ses fonctions opérationnelles, il poursuit une activité académique et a obtenu le titre de professeur en décembre 2025.
Ahmet Olmuştur nommé directeur général
De son côté, Ahmet Olmuştur accède au poste de directeur général après avoir dirigé les activités commerciales de la compagnie.
Entré chez Turkish Airlines en 2000 au centre d’appels, il a progressivement évolué au sein de l’entreprise, occupant plusieurs postes au sein du revenue management avant de prendre la direction marketing et ventes en 2014, puis celle des opérations commerciales en 2024.
Diplômé en administration des affaires de l’université Marmara, il est également titulaire d’un MBA international réalisé en partenariat avec plusieurs institutions, dont Long Island University, European Business School et le Pôle Universitaire Léonard de Vinci.
Au cours de sa carrière, il a contribué au développement de plusieurs axes stratégiques de la compagnie, notamment la planification du réseau, les politiques de tarification, les ventes et le marketing, ainsi que l’expérience client et le programme de fidélité Miles&Smiles.
Entré chez Turkish Airlines en 2000 au centre d’appels, il a progressivement évolué au sein de l’entreprise, occupant plusieurs postes au sein du revenue management avant de prendre la direction marketing et ventes en 2014, puis celle des opérations commerciales en 2024.
Diplômé en administration des affaires de l’université Marmara, il est également titulaire d’un MBA international réalisé en partenariat avec plusieurs institutions, dont Long Island University, European Business School et le Pôle Universitaire Léonard de Vinci.
Au cours de sa carrière, il a contribué au développement de plusieurs axes stratégiques de la compagnie, notamment la planification du réseau, les politiques de tarification, les ventes et le marketing, ainsi que l’expérience client et le programme de fidélité Miles&Smiles.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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