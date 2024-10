Turquie : le monde fascinant des troglodytes de Cappadoce

: en Cappadoce, des ateliers travaillent le coton et la soie depuis des millénaires. Dans la plupart des villages et villes touristiques, il est d'ailleurs possible d’acheter des kilims et d'autres tapis, pour quelques centaines ou - selon la taille et la qualité- quelques milliers d’euros.Juste à côté, des échoppes vendent des souvenirs plus classiques, par exemple des–une pierre volcanique de la famille de l’agate- ou desSi tous ces objets prolongeront, une fois rentrés chez soi, le souvenir de la Cappadoce, la gastronomie locale renforce l’agrément du voyage.Comment décrire en peu de mots cettemise en valeur de nombreux restaurants ? Elle est faite de ragoût aux abricots, de mantis (raviolis), de pastirma (charcuterie à base de jarrets de bœuf séchés), de dolmas (feuilles de vigne farcies avec un mélange de riz et d’épices), de coings farcis, de berek (feuilletés au fromage), de kebabs, de tandooris à base d’agneau, oignons, tomates, poivrons cuits au four. Et, bien sûr, de baklavas (pâtisserie orientales) et de halva. Le tout précédé d’un verre de raki -un apéritif anisé- et accompagné, pourquoi pas ?, d’un verre de vin local, blanc ou rouge.Par exemple le Harem Cappadocia au pied du château d’Uçhisar ! Les chambres et suites sont décorées dans un style un tantinet oriental. Et, depuis le rooftop, la vue sur la vallée de Göreme est bluffante !Bon à savoir : Turkish Airlines dessert Nevşehir et Kayseri, en Cappadoce, à partir d'Istanbul. Et, bien sûr, Istanbul à partir de Paris.