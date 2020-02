Twinjet annule tous ses vols à destination et en provenance de Milan

L'interruption des vols a été décidée à titre de précaution : « le niveau d'information reçu à ce jour ne nous permet pas de garantir la sécurité sanitaire de nos passagers » déclare Vincent Courtois, le responsable commercial des lignes régulières.



Les recommandations émises lundi par gouvernement français sur la limitation des contacts à avoir pour les personnes revenant d'Italie du Nord en évitant toute sortie non indispensable, ainsi que les recommandations de l'Italie par la voix du vice-ministre de la santé à limiter les déplacements de ses ressortissants et privilégier le télétravail indiquent que le risque, supposé il n'y a qu'une semaine, est maintenant concret.



la Compagnie aérienne prend ses responsabilités en suspendant ses vols.



Sans céder à la psychose mais dans l'attente d'une clarification par la Direction Générale de l'Aviation Civile.



Une clarification de ce que les compagnies aériennes françaises doivent annuler comme destinations. Dans l'attente aussi de transmission de procédures précises sur la prise en compte du risque « coronavirus » sur toute la chaîne du transport aérie.



Et, enfin, dans l'attente de la mise en place de contrôles systématiques dans les aéroports de Milan et de Marseille.