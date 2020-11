UMIH : "J'appelle tous les hôtels à ouvrir leurs restaurants, donc à la désobéissance !"

TourMaG.com - Que pensez-vous de la décision de ne pas rouvrir les stations de ski ?



Laurent Duc : C'est une incohérence totale. Ils ne vont pas rouvrir les remontées mécaniques, mais les entrées des stations ne seront pas bloquées.



40% des logements dans ces villages appartiennent à des Lyonnais qui monteront durant les vacances. Ils feront la fête dans les chalets et ce sera encore pire pour la propagation de l'épidémie.



Et il ne faudra pas compter sur les forces de l'ordre des villages pour gérer cela. Chaque décision apporte encore plus de flou. Comment allez-vous qualifier ceux qui sont saisonniers ? Il faudra regarder ceux qui l'étaient l'année dernière ou qui devaient travailler cette année ?



C'est n'importe quoi à tous les niveaux. Je suis bien content que le gouvernement aide le personnel des hôtels, mais comment ils vont faire ça ? Je ne sais pas et eux non plus.



TourMaG.com - Sans les réveillons, êtes-vous inquiets ?



Laurent Duc : Je suis inquiet, car le gouvernement est en train de faire un 3e confinement.



Nous savons tous, que la propagation du virus vient majoritairement de la sphère privée. Il est indispensable d'offrir une alternative, mais ils n'en ont pas ! C'est incroyable.



Nous serons peut-être déconfinés pour le 15 décembre 2020, mais il a bien dit que le 24 et le 31 décembre au soir, nous ferons ce que nous voudrons. Il y aura des fêtes partout.



Notre souci est que nous allons crever d'un 3e confinement.