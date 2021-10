USA : Air France enregistre une augmentation "significative des réservations"

L’Amérique du Nord est le premier marché long-courrier du Groupe qui, avant COVID, réalisait 40% de ses revenus long-courrier sur les liaisons vers les Etats-Unis,

augmentation significative, avec un regain depuis la confirmation de la date officielle du 8 novembre 2021.

nous avons une demande de dernière minute dans des quantités délirantes. Il n'y a pas de sujet sur les capacités actuelles, mais rien ne nous dit que cela ne le devienne pas à l'avenir,

" nous précise-t-on du côté de la compagnie aérienne.C'est dire si l'annonce de la semaine dernière a été accueillie avec soulagement et enthousiasme, dans les bureaux d'Air France.Avant la pandémie, jusqu'à 340 vols transatlantiques par jour étaient assurés par Air France et KLM, ainsi que ses partenaires de Joint Venture Delta Air Lines et Virgin Atlantic.Avec les annonces concernant la réouverture des frontières entre la France et les USA, la compagnie nationale observe une "Alors qu'il n'est pas exclu que face à la très forte demande et des capacités aériennes qui ne sont toujours pas revenues à la normale, les prix s'envolent, Air France entend vite retrouver des volumes équivalents à ceux de 2019.Dans ce papier, nous apprenons que "" estime Frédéric Pilloud, le responsable digital de Misterfly.