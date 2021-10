Air France : l’offre Etats-Unis va atteindre 90% des capacités de 2019

Cet hiver Air France proposera jusqu’à 182 destinations et lancera 23 nouvelles liaisons par rapport à 2020.Sur le long-courrier, la compagnie renforce son offre loisirs. Elle ajoutera quatre destinations à son réseau au départ de Paris-Charles de Gaulle :- Zanzibar (Tanzanie) : 2 vols par semaine en continuation de Nairobi à compter du 18 octobre 2021- Mascate (Sultanat d’Oman) : 3 vols par semaine à compter du 31 octobre 2021- Colombo (Sri Lanka) : 3 vols par semaine à compter du 1er novembre 2021- Banjul (Gambie) : 7 vols par semaine à compter du 1er novembre 2021Air France reprendra également ses vols vers des escales fermées depuis le début de la crise COVID :(Brésil, 3 vols par semaine à compter du 22 octobre 2021),(Seychelles, 2 vols par semaine à compter du 23 octobre 2021),(Afrique du Sud, 3 vols par semaine à compter du 31 octobre 2021),(Chine, 1 vol par semaine à compter du 5 novembre 2021), et(Etats-Unis) 3 vols par semaine à compter du 6 décembre 2021).La desserte de Port-Louis (Île Maurice) a d’ores et déjà repris depuis le 5 octobre 2021 avec 7 vols par semaine.Dans le cadre de la levée des restrictions pour les voyageurs vaccinés attendue en novembre 2021, Air France(New York JFK, Boston, Washington DC, Détroit, Atlanta, Chicago, Miami, Houston, Seattle, San Francisco, Los Angeles) avec jusqu’à 100 vols par semaine.(contre 50% à l’été 2021) en ajoutant des fréquences sur des destinations clés comme New York, Miami ou Los Angeles, et en utilisant des appareils de plus grande capacité.Toujours sur long-courrier, Air France reliera à compter du 4 décembre, avec 3 vols par semaine. Cette offre viendra compléter celle au départ de Paris-Charles de Gaulle, portant à 10 le nombre de vols proposés chaque semaine vers cette destination.Saint-Martin rejoindra ainsi Cayenne, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France et Saint-Denis de La Réunion dans la liste des destinations proposées par Air France au départ des deux plateformes parisiennes, permettant des correspondances sur l’ensemble du réseau court, moyen et long-courrier de la compagnie.Enfin, la compagnie étoffera l’offre du Réseau Régional Caraïbes avec l’ouverture de deux nouvelles liaisons au départ de Pointe-à-Pitre :(Canada) : 2 vols par semaine à compter du 23 novembre 2021(Etats-Unis) : 2 vols par semaine à compter du 24 novembre 2021