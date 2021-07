USA : quand les Français pourront-ils voyager à destination ?

Étant donné où nous en sommes actuellement avec le variant Delta, les Etats-Unis maintiendront à ce stade les restrictions existantes sur les voyages.



Alimentés par le variant Delta, les cas de contamination augmentent ici, en particulier chez les personnes non vaccinées, et vont probablement augmenter dans les semaines à venir,

" a-t-il expliqué à nos confrères de Reuters, repris par l'Indépendant. Les compagnies aériennes ont fortement fait pression sur la Maison Blanche pendant des mois pour annuler les restrictions, tout comme le patronat américain. La reprise de l'épidémie n'est pas seulement sensible en France, elle se manifeste aussi aux Etats-Unis.Sur les sept jours, les nouveaux cas de coronavirus aux États-Unis étaient en hausse de 53% par rapport à la semaine précédente, selon la directrice des Centers for Disease Control and Prevention (CDC).De l'autre côté de l'Atlantique plus de 342 millions de doses ont été administrées, pour 163 millions de personnes entièrement vaccinées.