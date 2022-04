Ukraine : une nouvelle page de la collaboration spatiale se tourne-t-elle ?

L’envoi de satellites dans l’espace est en plein boom aux États-Unis, mais le secteur a besoin de fusées, et certains de ces lanceurs sont russes. Suite à la guerre en Ukraine et aux sanctions qui pleuvent sur la Russie, il est probable que les entreprises de satellites doivent arrêter de travailler avec des acteurs russes.



La question suivante se pose alors : vers qui se tourner pour les remplacer ? ...SpaceX, Astra Space et Rocket Lab, mais est-ce que ce sera assez pour remplacer les lanceurs russes ? Des représentants du secteur ont des doutes sur la capacité de ces entreprises à suivre la demande... A court terme, les producteurs et exploitants de satellites devraient donc bel et bien s’attendre à un embouteillage

Quand on lit l’article de Charly Pohu sur le site Businessam.be, on observe déjà ce que pourraient être les conséquences futures : «».L’Europe spatiale, la Russie, seront-elles les grandes perdantes du conflit russo-ukrainien ? Les Etats-Unis seront-ils les grands gagnants ? Allons-nous voir se former un ‘’bloc spatial’’ Chine-Russie-Inde ? L’Europe spatiale va-t-elle devenir plus dépendante des Etats-Unis ?Autant de questions que l’on peut se poser suite à ce conflit et dont on aura les réponses dans plusieurs mois.. Avec la fin des lancements via les fusées russes Soyouz et les retards déjà enregistres par Arian 6 et Vega C, l’Europe va en effet devoir revoir ses plans non seulement à court terme mais aussi à moyen terme. Ceux qui profiteront de cette situation seront les sociétés privées et notamment SpaceX.En mettant à mal, la collaboration internationale, une page de l’histoire spatiale est en train de se tourner.