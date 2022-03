Sachant que le prochain créneau d’envol vers Mars demandera 2 ans d’attente au mieux, on voit la conséquence de ce conflit.



Comme on peut l’observer l’Europe se trouve dans une bien délicate situation. Les retard d’Ariane 6 combinés à la fin des lancements sur les fusées russes Soyouz l’obligent à revoir ses plans à court et moyen termes. Les solutions sont peu nombreuses… d’autant plus si l’on analyse les conséquences de cette guerre.



Il faut en effet savoir et se rappeler que lorsque l’URSS s’est désagrégée, elle a laissé derrière elle une industrie aérospatiale inestimable, notamment en Ukraine. Si celle-ci n’a pas l’ampleur de la NASA, elle n’en représente pas moins un potentiel non négligeable.



Sachant que les sites spatiaux de Dnipro, Yuzhmash et Yuzhnoye n’ont pas été jusqu’à présent bombardés ou visés par des attaques de missiles, il est clair que le plan de la Russie est de les prendre dans son giron.



L’industrie spatiale ukrainienne étant déjà impliquée dans diverses collaborations avec des pays d’Europe occidentale, notamment en Italie et au Royaume-Uni, on voit le risque que court l’Europe en ce domaine.



Il est encore trop tôt et nous ne disposons de pas assez d’information pour répondre à notre question : " L’Europe spatiale, grande perdante du conflit russo-ukrainien ? ".



L’avenir nous le dira, mais le Sommet spatial européen de Toulouse et ses annonces semblent bien loin.