Un circuit au PORTUGAL inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO avec DTravel DMC

Ensuite, nous visiterons l'un des plus anciens monuments de la liste de l'UNESCO, le couvent du Christ à Tomar. Originellement une forteresse templière, cette œuvre architecturale médiévale, véritable chef-d'œuvre de l'art militaire, marque le début d'une histoire riche et fascinante.



Nous continuons vers le sud et arrivons à Lisbonne, la capitale du Portugal.

Le quartier de Belém vous invite à un voyage dans le temps. Le monastère des Jerónimos et la tour de Belém, inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1983, témoignent de la grandeur maritime du Portugal. Ces monuments emblématiques, témoins d'une histoire riche et fascinante, vous offriront une expérience inoubliable.



Premier site portugais inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, Sintra, surnommée le "Mont de la Lune", est un véritable musée à ciel ouvert. Le Palais national de Pena, le Château des Maures et d'autres merveilles architecturales comme le Couvent des Capucins, le Palais et le Parc de Monserrate, le Chalet de la Comtesse d'Edla et le Palais de Seteais et d'autres merveilles architecturales témoignent d'une longue histoire d'interactions entre l'homme et la nature.



Nous arrivons finalement à notre dernière destination dans la région de l'Alentejo, Évora, considérée comme une ville-musée et l'une des plus importantes "cités" romaines de la péninsule ibérique au sud du Portugal, dont nous explorerons le centre historique au cours de notre visite. Elle surprend par ses couleurs, l'intensité de son patrimoine et les impressionnantes murailles qui l'entourent.