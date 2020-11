Une lueur au fond du tunnel pour les constructeurs aéronautiques ?

Bon an, mal an, Boeing a maintenu la production de son appareil drapeau, quitte à en diminuer les cadences de sortie. Seulement il a bien fallu se résigner et stopper la fabrication car on ne savait plus où stocker les appareils. Il faut savoir qu’un Boeing 737 MAX vaut en moyenne 100 millions de dollars.



Or les avions sont payés au constructeur lorsqu’ils quittent le parking de Boeing pour rejoindre ceux des compagnies clientes. A ce jour 450 B737 MAX (4 versions) sont en attente de sortie. Cela correspond à un prix catalogue de 45.000.000.000 de $. Même si les prix négociés se situent largement en dessous, cela constitue un manque de trésorerie tout simplement colossal. Et cela a conduit à un plan de restructuration visant à mettre plus de 30.000 salariés sur 160.000 à la porte de la grande compagnie.



Et comme un malheur n’arrive jamais seul, la pandémie Covid 19 s’est invitée dans le portefeuille des difficultés. Le transport aérien international a été mis à l’arrêt et par voie de conséquences, les livraisons d’avions n’ont pu avoir lieu.



Or Boeing avait une spécialité d’appareils gros porteurs largement prisés par les transporteurs, tels que le B 777 et le B 787 dans leurs multiples versions. Tout le monde freine des quatre fers avant de recevoir de nouveaux appareils dont les compagnies de savent quoi en faire. Alors les comptes continuent de plonger pour Boeing qui a affiché une perte de 466 millions de dollars au troisième trimestre de cette année, et ce en dépit du marché militaire et spatial qui continue à bien se porter.