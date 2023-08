Une saison d'enfer, une Rentrée en pointillés… 🔑

Dernier challenge et non des moindres, la conjoncture économique qui se dégrade. Les faillites ont repris leur rythme de croisière et de plus en plus d’entreprises voient leur situation fragilisée, hôtellerie-restauration en tête.



La fin du “quoi qu’il en coûte” expliquerait en grande partie cette situation, selon les analystes financiers.



Désormais confrontés au remboursement de la dette contractée pendant le covid, beaucoup d’entrepreneurs, faute de trésorerie, jettent l’éponge.



Dommage, car l’automne et l’année 2024 s’annoncent sous les meilleurs auspices, aussi bien à l’import qu’à l’export.



Les grands événements sportifs attendus (Coupe du Monde de Rugby et JO 2024) devraient considérablement booster les chiffres de la fréquentation et hisser l’Hexagone vers de nouveaux sommets - 100 millions de visiteurs en vue ?



Enfin, la normalisation en cours des destinations asiatiques, laisse augurer d’un rétablissement définitif du tour operating français, même si la concentration du secteur ne faiblira pas dans les prochains mois.