Vacances au Canada - FAQ pour Agents de Voyages

est géré par la compagnieet dessert les grandes villes de la partie anglophone. Ainsi, les voyageurs peuvent en trouver à Edmonton, à Jasper, à Saskatoon, à Toronto, à Vancouver ou à Winnipeg. L’abonnement au CanrailPass-Réseau peut être très intéressant si plusieurs trajets sont au programme. Pour un maximum de confort, il est recommandé d’opter pour un billet en classe Voiture-lits Plus ou en Prestige.- Il est important de noter que ceux qui rêvent de découvrir le décor spectaculaire des Rocheuses canadiennes peuvent choisir un trajet à bord duCe dernier est assez onéreux et comprend un repas gastronomique ainsi que des prestations haut de gamme.- Les grandes villes ont chacune son propre réseau deCes derniers sont confortables et assez rapides. Pour les bus interurbains, ceux gérés par Greyhound couvrent le plus de territoire.- Lesdesservent les principales villes et s’arrêtent à la majorité des endroits les plus importants.- Leest très couramment utilisé dans les régions côtières du Canada.- Assez onéreux, les taxis utilisent un. Il est possible de les commander en téléphonant à une des compagnies de taxis disponible dans la ville de séjour, en les hélant ou en se rendant dans les stations dédiées.et leur concurrent canadien,sont les applications les plus utilisées au Canada par ceux qui veulent bénéficier d'un transport rapide et pratique en utilisant leur smartphone.Pour unil est recommandé de ne pas hésiter à faire ses déplacements à vélo, tant que cela est possible. De nombreusesse trouvent un peu partout dans les villes et leur tarif est très abordable.La location de voiture est recommandée, et ce, surtout si le voyage au Canada se focalise principalement sur la partiePour les ressortissants français, le permis national est accepté. Cependant, il faut savoir que certains loueurs peuvent refuser de louer leurs véhicules aux personnes de moins de 25 ans ou à celles qui ne disposent que d'une carte de débit (et non de crédit).