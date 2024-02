Vacances d’hiver : fréquentation en hausse dans les Alpes du Sud

Grâce à un calendrier scolaire plus favorable avec les deux premières semaines de vacances pour la Zone C (Paris notamment) puis les deux dernières semaines pour la zone B (Aix-Marseille et Nice) sans chevauchement, on remarque une meilleure répartition de la fréquentation sur l’ensemble de la période des vacances d’hiver

Le Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur vient de dévoiler les premières tendances de fréquentation touristique pour les vacances d'hiver 2024.avec une pointe lors de la première semaine de vacances des Marseillais et des Niçois (du 24 février au 1er mars).", note le CRT dans un communiqué.