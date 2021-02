Vacances de février : 1/3 des capacités touristiques remplies en Savoie Mont Blanc

L'agence Savoie Mont-Blanc annonce un taux d'occupation en forte baisse pour les vacances de février, faute d'ouverture des remontées mécaniques.



Alors que la fréquentation moyenne en février dernier affichait plus de 81 % de remplissage, elle accuse un recul de 54 % pour les 4 prochaines semaines.



Les taux d’occupation s’échelonnent à 24 % pour la première, 36 % pour la seconde, 43 % pour la troisième et 45 % pour la quatrième et dernière semaine.



« La situation est hélas aussi difficile qu’on le craignait. Aux difficultés économiques que cela implique pour l’ensemble des professionnels de la montagne, on pense aussi aux millions de vacanciers que l’on a privés arbitrairement de leurs séjours au ski » déplorent Vincent Rolland et Nicolas Rubin, co-présidents de L’Agence Savoie Mont Blanc.