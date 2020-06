Vacances : les résidences de tourisme enregistrent un décollage des réservations

Patrick Labrune souhaite toutefois relativiser l’affluence des réservations des tous derniers jours : " elle fait suite à 2,5 mois d’interruption d’activité totale, et le retard de ces derniers mois, 40% au moins, qui ne se rattrapera pas. On ne construira pas de nouveaux logements dans les résidences de tourisme qui pourraient être complètes en juillet et août comme elles l’étaient déjà l’année passée !



Les étrangers, 28% de la clientèle annuelle des RT classées, 20% l’été - ne reviendront pas ou très peu en France dans les prochains mois.



De plus, une partie des clients utilise les avoirs émis lors de la fermeture des stations de skis et de l’annulation des séjours de vacances scolaires de printemps et de « ponts » à la mer et à la campagne, ce qui contribue à booster les réservations du moment . "