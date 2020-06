Var : les plus beaux villages par les petites routes

Classé parmi les "Plus Beaux Villages de France", Seillans est particulièrement attachant. Il a l’authenticité des villages perchés provençaux.



Ses maisons étagées en gradins, son invraisemblable entrelacs de ruelles pavées, ses placettes ombragées, ses artisans et artistes en font une étape de marque. Max Ernst et son épouse, Dorothéa Tanning, passèrent à Seillans les dernières années de leurs vies. Le créateur de l’étrange oiseau Loplop avait trouvé ici sa « planète ».



Un musée rend hommage à leur oeuvre. A voir aussi aussi la chapelle Notre Dame de l’Ormeau (12e siècle) dans son écrin de verdure. Elle recèle bien des trésors dont un splendide retable baroque du XVIème siècle en bois polychrome dont le panneau central, sculpté dans un seul tronc d’arbre, représente l’arbre généalogique de la Vierge.



Juché sur un promontoire à plus de 600 mètres d'altitude Tourtour domine les forêts de pins et offre des vues panoramiques de toute beauté sur le Massif des Maures, le Massif de la Sainte-Baume et le Mont Ventoux.



Le charme de ce village tient aussi à ses rues bordées de maisons anciennes joliment restaurées et fleuries, à son cadre verdoyant, à ses sources qui alimentent ses huit fontaines. Voir aussi la roue à aubes du vieux moulin à huile encore en activité. Tourtour mérite amplement d’être classé parmi Plus beaux villages de France.