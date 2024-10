Vers la dérégulation de la vente de voyages ? 🔑

Bref, les conditions semblent réunies pour une dérégulation insidieuse qui promet des lendemains difficiles.



Faute pour les autorités de durcir les sanctions (et de les appliquer), il y a fort à parier qu’il y aura de plus en plus de contrevenants à l’article L221-1 du Code du Tourisme.



Les intéressés, irréductibles, campent sur leurs positions et le phénomène n’en est qu’à ses débuts.



Je pose la question : faut-il défendre bec et ongles un système qui craque aux coutures et dont on panse la jambe de bois ou, au contraire, repenser l’ensemble. Autrement dit, changer le pansement ou penser le changement ?



Face à une situation qui ne satisfait personne, ne faut-il pas aménager un cadre réglementaire plus souple et qui convienne à tous ?



Bien entendu la question n’est pas aisée. Pour trancher il faudrait faire en sorte que les lignes bougent et que chacun y trouve son compte tout en préservant le consommateur final.



Les instances professionnelles ne veulent pas entendre parler d’un changement. Pourtant à y regarder de plus près, cette mutation semble inéluctable.



Nous avons affaire à de nouvelles générations de consommateurs, à des nouvelles technologies qui battent en brèche les failles de la législation et, en face, un code du tourisme, régulièrement amendé, qui date du début des années 2000… la préhistoire de l’ère Internet !