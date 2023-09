Vers où volera Corsair cet hiver ?

Au départ de Lyon et Marseille, Corsair dessert La Réunion, ainsi que Mayotte et l’île Maurice via La Réunion, avec 2 vols par semaine.



Corsair poursuit également la consolidation de son pilier africain, avec :

- jusqu’à 8 vols par semaine à destination d’Abidjan, dont la compagnie célèbre les 10 ans de la desserte cette année ;



- 4 vols (les lundi, mercredi, vendredi et dimanche) à destination de Bamako et Cotonou (vols directs les lundi et vendredi vers Bamako, et les mercredi et dimanche vers Cotonou).