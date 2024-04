Vers une protection durable des Rocheuses Canadiennes : l’Alberta prend des mesures novatrices

C’est plus de 4 millions de visiteurs qui explorent chaque année les sites des lacs Louise et Moraine, qui figurent parmi les lacs les plus photographiés au monde ! La ville de Banff met en vigueur de nouvelles mesures afin de réguler l’afflux de touristes et préserver ces sites naturels exceptionnels tout en priorisant une expérience unique pour les visiteurs.

Rédigé par Amélie Cocheteux le Lundi 8 Avril 2024

