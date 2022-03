Vietnam Original Travel rejoint DESTIMAG

Nous travaillons depuis 15 ans avec plusieurs agences et TO dans le monde entier, l’assurance pour vous d’une satisfaction totale de vos clients et d’une collaboration fructueuse entre Vietnam Original Travel et votre agence. Nous prêtons une attention particulière aux services personnalisés aux couleurs de votre agence : accueil de vos clients avec votre propre pancarte, uniformes portant le nom et le logo de votre agence... selon demande)

L'annuaire des réceptifs DESTIMAG accueille un nouvel adhérent :Cette agence réceptive est spécialiste des voyages uniques et sur-mesure au Vietnam, Laos, Cambodge, Thaïlande et en Birmanie.Basée à Ho Chi Minh (Saigon), au Vietnam, le réceptif dispose aussi de bureaux bureaux dans les 2 grandes régions du Vietnam et des succursales dans les autres pays." explique le réceptif.