"Vignobles en Scène", nouveau rendez-vous annuel de l’œnotourisme

La première édition est prévue les 17, 18 et 19 octobre 2025


Le réseau Vignobles & Découvertes se prépare pour son nouveau grand rendez-vous national : "Vignobles en Scène - Les Journées Vignobles & Découvertes". Prévue les 17, 18 et 19 octobre 2025 dans plus de 70 destinations labellisées, cette première édition ambitionne de faire rayonner les terroirs viticoles français à travers des expériences mêlant vin, culture, gastronomie et tourisme.


Rédigé par le Mercredi 8 Octobre 2025

La première édition de "Vignobles en Scène", nouveau rendez-vous annuel de l’œnotourisme, se tiendra les 17, 18 et 19 octobre 2025 - Depositphotos.com, @kishivan
Le monde du vin s’offre une nouvelle scène.

Le réseau Vignobles & Découvertes se prépare à donner le coup d'envoi de "Vignobles en Scène - Les Journées Vignobles & Découvertes", nouveau rendez-vous national dédié à l’œnotourisme.

Une initiative portée par la Fédération Nationale Vignobles & Découvertes, présidée par Michel Chapoutier, et placée - lors de son lancement officiel en juillet dernier - sous le haut patronage de Nathalie Delattre, ex-ministre déléguée chargée du tourisme.

Imaginé dans l’esprit des Journées Européennes du Patrimoine, Vignobles en Scène mettra à l’honneur les territoires viticoles français dans toute leur diversité.

Sa première édition se tiendra les 17, 18 et 19 octobre 2025, simultanément dans l’ensemble des 70 destinations labellisées "Vignobles & Découvertes".

Objectif affiché : faire rayonner les terroirs viticoles français à l’échelle nationale et internationale, tout en renforçant leur attractivité en dehors de la haute saison.

"Avec Vignobles en Scène, nous proposons une expérience complète, sensible et mémorable, fondée sur l’humain, le paysage et le plaisir du partage", a déclaré Michel Chapoutier, président de la Fédération.

Vignobles en Scène : une expérience immersive, locale et fédératrice

Vignobles en Scène entend séduire tous les publics à travers une programmation éclectique mêlant vin, culture, gastronomie et tourisme.

Au menu :

- banquets insolites dans des lieux emblématiques,

- brunchs et afterworks au cœur des vignes,

- escape games dans des caves centenaires,

- randonnées guidées ou dégustations souterraines,

- parcours lumineux, pièces de théâtre, ou encore soirées "wine & music",

- expériences sensorielles et créatives portées par les vignerons, restaurateurs, hébergeurs et acteurs du tourisme local labellisés par le réseau.

Un levier économique pour les territoires

L’œnotourisme représente aujourd’hui une filière stratégique, à la croisée du tourisme, de la viticulture et de la culture.

Chaque année, plus de 12 millions de visiteurs, dont 45% d’internationaux, explorent les vignobles français.

Selon une étude de Vin & Société menée par Deloitte, ces visiteurs génèrent près de 7 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Un apport considérable pour l’économie locale, qui soutient les emplois de proximité, dynamise les circuits courts et contribue à la vitalité des zones rurales et périurbaines.

A lire aussi : Œnotourisme : Art & Vin 2025, une édition placée sous le signe du changement


"Vignobles en Scène", nouveau rendez-vous annuel de l’œnotourisme

