"Vignobles en Scène", nouveau rendez-vous annuel de l’œnotourisme

Vignobles en Scène entend séduire tous les publics à travers une programmation éclectique mêlant vin, culture, gastronomie et tourisme.



Au menu :



- banquets insolites dans des lieux emblématiques,



- brunchs et afterworks au cœur des vignes,



- escape games dans des caves centenaires,



- randonnées guidées ou dégustations souterraines,



- parcours lumineux, pièces de théâtre, ou encore soirées "wine & music",



- expériences sensorielles et créatives portées par les vignerons, restaurateurs, hébergeurs et acteurs du tourisme local labellisés par le réseau.