Villages Clubs du Soleil : Francis Montarello nous a quittés

Il fut également Président de la Fondation INFA (formation professionnelle) et de l’association ELA (Insertion des réfugiés politiques).



Dans un contexte déjà difficile, sa famille et l’ensemble du groupe Villages Clubs du Soleil pleurent un homme profondément humain et généreux. Un homme motivé par une vision sociale et solidaire et animé par un engagement sans faille qui nous aura permis de porter de beaux projets tels que la fusion avec l’association Renouveau Vacances ou la création du Village Club de Marseille à la Belle de Mai."