Vinci Airports récupère la concession de l’aéroport Annecy Mont-Blanc

L’ensemble du personnel actuel de l’aéroport intégrera la société dédiée à la concession de l’aéroport Annecy Mont-Blanc, société détenue à 100 % par Vinci Airports.



Le concessionnaire accompagnera le développement de l’aviation d’affaires et de loisirs de l'infrastructure au moyen d’un plan d’investissements de 10 millions d’euros, cofinancé avec le Département de la Haute-Savoie.



Ce plan d’investissements s’articule autour de 3 axes principaux : le renouvellement de la piste, l’amélioration de la qualité de service (réaménagement intégral de l’aérogare) et la mise en place d’une politique environnementale ambitieuse, permettant d’accélérer la transition écologique de la plateforme.



De plus, Vinci s'engage à mener une politique environnementale ambitieuse pour l’aéroport afin d’accompagner la transition énergétique du secteur, pour réduire de 50 % ses émissions de CO2 d’ici 2030.



Pour atteindre cet objectif, l'opérateur s'engage à la rénovation énergétique des bâtiments, l’installation de panneaux photovoltaïques en autoconsommation, le remplacement des éclairages par la technologie LED, l’installation de bornes de recharge de véhicules électriques, le remplacement des engins de piste par des modèles électriques, etc.