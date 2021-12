Volotea : 4 nouvelles liaisons au départ de l'aéroport de Nantes

Il ne reste plus que quelques heures avant de boucler ses ultimes cadeaux.



Volotea propose 4 nouvelles lignes au départ de l'aéroport de Nantes, toutes à destination du sud de l'Europe. Ainsi, Rome Brindisi, Mykonos et Héraklion seront connectées avec Nantes, dès le printemps 2022.



À partir du 8 avril 2022, Volotea opérera deux fois par semaine (les lundis et vendredis) la ligne Nantes - Rome, soit 28 000 sièges supplémentaires.



Dès le 30 mai 2022, ce sera à Brindisi (située au sud-est de l'Italie,) de connaître le même sort que la capitale italienne (les lundis et jeudis).