Volotea : Palerme et Split au départ de Lille

Volotea lancera deux nouvelles lignes vers Palerme et Split depuis Lille pour des départs à partir de mai. Depuis l’annonce de sa nouvelle base Lilloise, la compagnie va opérer cinq nouvelles lignes en France et en Europe : Calvi, Palma de Majorque, Varna et désormais Palerme et Split.



La ligne Lille – Palerme sera lancée à partir du 27 mai 2022 et sera assurée une fois par semaine la ligne Lille - Palerme



À partir du 8 mai 2022, Volotea opérera une fois par semaine la ligne Lille - Split.



Ces nouvelles liaisons depuis Lille vers la Sicile et la Croatie s’ajoutent aux 13 lignes déjà existantes : Ajaccio, Bastia, Bordeaux, Cagliari, Calvi, Figari, Montpellier, Nice, Nantes, Palma de Majorque, Perpignan, Toulouse, et Varna.



Les billets sont ouverts à la vente en France dès le 2 mars 2022.