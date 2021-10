Voyage Tunisie : plus de tests PCR avant départ pour les vaccinés

Il est porté à la connaissance de l’ensemble de nos partenaires que conformément au communiqué du Ministère de la Santé du 17 Septembre 2021, des mises à jour ont été apportées aux dispositions relatives aux conditions d’acceptation des passagers arrivant sur le territoire Tunisien, comme suit :1. Les passagers non-résidents arrivant en Tunisie, quel que soit leur état vaccinal, sont appelés à :En sont exemptés les enfants de moins de 12 ansRemplir et signer dûment le formulaire d’informations en ligne sur https://app.e7mi.tn et imprimer les deux documents générés par l’application (la fiche sanitaire et la fiche d’engagement), à présenter aux compagnies de transport ainsi qu’aux services sanitaires aupoint de contrôle thermique à l’arrivée aux frontières.A noter quemené sur un échantillon de passagers à l’arrivée. En cas d’un résultat positif, la personne concernée sera transférée vers un Centre d’isolement sanitaire.2. Les passagers non-résidents arrivant en Tunisie, non vaccinés ou n’ayant pas un schéma vaccinal complet, sont tenus, en plus des mesures citées dans le point 1, de :justifié par la présentation d’un document de réservation et de confirmation de paiement (voucher) dans l’un des Centres de confinement dédiés à cet effet indiqués dans la liste figurant sur lelien suivant : https://www.ontt.tn/ar/blagh Effectuer un test RT-PCR à leur charge au cours des dernières 24h, à condition que le résultat du test soit délivré le 10ème jour du confinement obligatoire.A préciser que le voucher doit inclure les frais de transfert entre l’aéroport et le Centre de confinement, les frais d’hébergement et les frais du test RT-PCR à réaliser au cours des dernières 24h.3. Les passagers non-résidents arrivant en Tunisie à bord de vols charters ou vols réguliers (en bloc-sièges) dans le cadre desontPrésenter un test RT-PCR négatif à l’enregistrement à l’aéroport de départ ne dépassant pas les 72 heures à compter de la date d’obtention du résultat. Sont exemptés les enfants de moins de 12 ansRemplir et signer le formulaire d’informations en ligne sur https://app.e7mi.tn et imprimer les deux documents générés par l’application (la fiche sanitaire et la fiche d’engagement), à présenter aux services sanitaires au point de contrôle thermique à l’arrivée aux frontièresPrésenter la confirmation de réservation et de paiement (voucher) d’un voyage touristique encadré et organisé (inclusive tour) à travers un Tour-opérateurSe conformer aux groupes encadrés (cohorting) dès l’arrivée en Tunisie, à savoir le transport touristique, l’hébergement et le déplacement touristique de et vers les établissements d’hébergement touristiqueAppliquer strictement le Protocole Sanitaire du Tourisme Tunisien décrété par le Ministère du Tourisme4. Les passagers non-résidents arrivant en Tunisie et ayant achevé le schéma vaccinal contre le Covid-19 sont appelés à présenter un certificat délivré à cet effet par les Autorités sanitaires du pays de résidence, avec une recommandation, sans obligation, de se conformer à l’auto-confinement et de réaliser un test de dépistage dans le cas d’apparition de symptômes du Covid-195. Les mineurs (de moins de 18 ans) non accompagnés ou accompagnant des adultes vaccinés sont tenus, en plus des mesures citées dans le point 1, de se conformer à un auto-confinement de 10 jours dans les lieux de résidence en Tunisie et d’effectuer un test PCR le 10ème jour