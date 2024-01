Voyage d'affaires : quels enjeux en 2024 ? 🔑

« Cela fait dix ans qu’on en parle. NDC mobilise beaucoup d’énergie à tous les niveaux, avec l’ensemble des partenaires, beaucoup d’investissements pour les acteurs de l’écosystème.



Autant de temps et d’argent qui ne sont pas mis ailleurs. Ce n’est pas négligeable, alors qu’il y a d’autres enjeux à adresser comme la

»,

pas satisfaits. Il y a un grand décalage entre le discours des fournisseurs et la réalité du terrain.



Aujourd’hui, certains outils ne permettent pas de réserver un tarif NDC il y a de nombreuses limitations qui empêchent le voyageur d’y avoir accès et qui créent de la confusion », « Je pense que les acheteurs et travel managers comprennent les implications mais ne sont. Il y aAujourd’hui, certains outils ne permettent pas de réserver un tarif NDC Air France sur une route continentale, sur d’autres, il faut avoir la dernière version de l’outil pour accéder aux tarifs NDC, ou alors il n’y aura pas de NDC si l’émission est différée, etc…»,

«

a annoncé que NDC serait disponible dans le reporting post-trip. Cela va nous permettre, à nous consultants d’analyser la disponibilité et l’utilisation de ces tarifs NDC et la performance tarifaire de ces tarifs. Sont-ils moins chers ? Nous pourrons challenger les fournisseurs et pousser l’industrie dans le bon sens »

« IATA a défini une norme et à ensuite laisser les compagnies aériennes s’en emparer. Certaines l’ont fait très tôt, comme Lufthansa, d’autres violemment comme American Airlines qui a supprimé en avril ses tarifs les plus bas, avant d’en remettre une couche en août.



D’autres font du rétropédalage, comme Air Canada, d’autres font l’Arlésienne. C’est compliqué de s’y retrouver »

« En 2024, nous allons continuer à regarder Outre-Atlantique, car ces nouveaux acteurs n’ont pas vocation à remplacer l’agence, mais à s’intégrer dans l’écosystème.



Ils répondent à des failles de la chaîne de valeur et apportent des choses intéressantes sur la partie expérience utilisateur pour Spotnana, mais aussi sur le reporting post-trip avec la possibilité d’avoir un identifiant unique de voyage et change le paradigme. Traxo répond au problème de leakage et de la sécurité des voyageurs »

La norme NDC continue d’animer les débats.ayant répondu à un sondage lancé au début de cette table-rondeconstate Amélie Berruex, partner du cabinet Axys Odyssey.explique Aurélie Duprez., complète-t-elle., expose Christophe Roth.Dans ce paysage, de nouveaux acteurs apparaissent, à l’instar de, détaille Aurélie Duprez.